Ligue 1 2022 2023 | il Reims ferma il Psg in casa

(Di sabato 8 ottobre 2022) Finisce 0-0 la sfida trae Paris Saint-Germain, valida per la decima giornata della. Allo Stade Auguste-Delaune, la squadra di Galtier vieneta dai ragazzi di Still e conquista un solo punto rimanendo comunque a +3 dal Marsiglia secondo in classifica e a +4 dal Lorient, in attesa del match contro il Brest. Parigini in dieci uomini dal 41? per l’espulsione di Sergio Ramos dopo un acceso dibattito con il direttore di gara. SportFace.

REIMS - Secondo pareggio di fila per il Psg che, dopo l'1 - 1 in Champions League contro il Benfica, viene fermato in campionato in casa del Reims. Allo Stade Auguste Delaune finisce senza reti una ...