Ladro sorpreso in casa | i vicini lo bloccano e lo consegnano ai Carabinieri

(Di sabato 8 ottobre 2022) RIETI – Un uomo, in pieno giorno, tenta di introdursi in un’abitazione tramite l’effrazione di una finestra ma viene scoperto dalla proprietaria, la quale, urlando, ha attirato l’attenzione deiche lo hanno bloccato e consegnato ai. È successo ieri, nel primo pomeriggio, a Santa Rufina di Cittaducale. L’uomo, un quarantenne di origine rumena, è stato prontamente bloccato da un Assistente della Polizia di Stato, libero dal servizio, e poi arrestato da una pattuglia del Radiomobile deidi Cittaducale immediatamente intervenuta sul posto. L’arrestato, senza fissa dimora nel territorio italiano e sconosciuto nel territorio di Cittaducale, dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del reato di tentato furto in abitazione. Si dà atto, come di consueto, che il procedimento è ancora nella ...

