(Di sabato 8 ottobre 2022) L’attacco preventivoFrancia non scuote la sinistra, che gode dello sputtanamento dell’avversario. Rileggere Guido Calogero per capire che è lo screditamento sistematicomaggioranza a condurre alla dittatura

L'HuffPost

Sono andato a controllare la mia Bibbia " "L'democrazia" di Guido Calogero. Oddio, Bibbia. Che esagerazione. Qualche decina di paginette, un prontuario e niente più. Credo di averne già scritto qui : un prontuario delizioso e ...... ci tiene a dire che in gioventù ha giocato anche a Pallacanestro nell', nonché a calcio, una passione questa che ha potuto proseguire anche da prete, essendo stato nominato cappellano... L'abc della democrazia. Perché solo Mattarella e Draghi difendono Meloni (e l’Italia) L’attacco preventivo della Francia non scuote la sinistra, che gode dello sputtanamento dell’avversario. Rileggere Guido Calogero per capire che è lo ...La Città Metropolitana di Cagliari in data 4 ottobre ha comunicato alle famiglie dei 488 studenti con disabilità iscritti alle scuole superiori di secondo grado che taglierà del 30% le ore di assisten ...