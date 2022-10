La versione dell’Iran sulla morte di Mahsa Amini | Sarina Esmailzadeh e Nika Shakarami

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Secondo l’autopsia e la perizia di un medico legale iraniano,non sarebbe morta a causa delle percosse della polizia religiosa ma a causa di un’ipossia, una carenza d’ossigeno che ha provocato danni cerebrali. I risultati dell’autopsia sono stati diffusi venerdì dalla IRNA, un’agenzia giornalistica iraniana che copre le notizie nazionali e internazionali e che opera sotto il controllo del Ministero della Cultura e dell’Orientamento islamico. La famiglia diha già contestato la perizia in cui si legge che la«non è stata causata da percosse alla testa e agli arti», che le condizioni di salute della donna si erano aggravate a causa di «malattie preesistenti» e che i tentativi di rianimazione non avevano funzionato.aveva 22 anni ed è morta in carcere a ...