(Di sabato 8 ottobre 2022) Gli occhi di tutta Europapuntati sul Napoli: le tre vittorie roboanti per 4-1, 3-0 e 6-1 contro Liverpool, Rangers e Ajax hanno attirato l’attenzione di tutto il panorama calcistico. Il primo posto nel Gruppo A di Champions League a punteggio pieno e il miglior attacco della competizionedue risultati che nessuno poteva immaginare a inizio stagione. Uno degli assoluti protagonisti di questo Napoli è Khvicha. L’attaccante georgiano sta impressionando tutti con giocate di altissimo livello e numeri davvero importanti:già 6 i gol segnati in queste prime undici partite. Un impatto devastante con un nuovo calcio, sicuramente molto più difficile dei campionati russi e georgiani. Khvicha(FOTO – Getty Images) Nell’intervista rilasciata al “Corriere dello ...

Noi abbiamo individualità importanti, ma non perdiamo di vista il collettivo: ho visto Lozano ea fare rientri importanti, Kvara ha chiesto scusa per due palloni non passati ai compagni ...Il Napoli vola sulle ali dell'entusiasmo e sulla spinta di Kvicha. Il team partenopeo continua la sua cavalcata al primo posto insieme all'Atalanta grazie alla vittoria conquistata contro il Torino con il georgiano che è andato ancora una volta a segno. Kvaratskhelia svela i suoi idoli: sono due ex Real Madrid! Kvicha Kvaratskhelia è stato interrogato anche sulle recenti dichiarazioni di Carlo Ancelotti che l'ha definito speciale ...Protagonista di un inizio di stagione da urlo - in campionato sono già cinque le marcature, condite da diversi assist, e anche in Champions la sua stella ha già brillato - Khvicha Kvaratskhelia è semp ...