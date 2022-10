F4N | Iodice batte Ortiz e si conferma Top Fighter Internazionale

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Si è concluso ieri, Venerdì, 7 ottobre 2022, a Napoli, presso l’HBtoo di Via Coroglio, l’evento “F4N – Fight for Naples”, il meetingdedicato agli sport da combattimento (Boxe, Kickboxing e Muay Thai) organizzato dalla Società Sportiva Dilettantistica Pro Fighitng Napoli Club con il patrocinio del Comune di Napoli, del C.O.N.I., della Federazione Pugilistica Italiana, di Federkombat e di Wako Pro; Media Partner. La maratona Fight for Naples è stata interamente trasmessa in diretta televisiva dall’emittente PrimaTivvù (Canale 17 del Digitale Terrestre), media partner dell’evento. Soddisfazione per gli organizzatori – “Questa seconda edizione di – “F4N – Fight for Naples” – affermano gli ideatori e promotori Luca Donadio, Andrea Paesano e Ivan Milone – oltre ad affermarsi come un evento di profilo ...

