Emigratis | Pio e Amedeo si tengono davvero i soldi dei vip? Spunta la verità !

(Di sabato 8 ottobre 2022) Da qualche settimana Pio esono tornati alla guida del loro, arrivato ormai alla quarta stagione. Sarà la resa dei conti come afferma il sottotitolo del programma e l’intento appare evidente che è sempre lo stesso: racimolare denaro ai malcapitaticol fine di realizzare un progetto bizzarro o chissà, qualcosa di più importante, come accadde nella passata edizione. Nel corso delle prime puntate, i telespettatori hanno visto i due raccogliere cifre da capogiro e in molti si chiedono se queili: Pio ere dello scrocco Sono andate in onda le prime puntate della quarta stagione die lo scenario è sempre quello divertentissimo dove Pio ecercano ...

Maxi Lopez è intervenuto nella seconda puntata di, il programma condotto dae Amedeo su Canale 5. L'ex attaccante di Catania e Barcellona ha detto la sua sulla rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara , sua ex moglie. Queste le sue ...L'invio a papaX del suo straordinario 'Memoriale per la costituzione di una commissione pontificia Procatholicis' con il racconto dei suoi viaggi tra gli italiani nel mondo. Nato in ...Maxi Lopez ha lanciato una durissima frecciata a Wanda Nara: cosa ha detto sull'ex moglie durante il pungente siparietto con Pio e Amedeo.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...