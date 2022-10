Diretta Milan - Juve ore 18 | probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 8 ottobre 2022)O - Il big match della nona giornata di Serie A va in scena al Giuseppe Meazza: il, campione d'Italia in carica ed attualmente quarto in classifica a pari punti con la Lazio a quota 17 (a -...

MILANO - Il big match della nona giornata di Serie A va in scena al Giuseppe Meazza: il, campione d'Italia in carica ed attualmente quarto in classifica a pari punti con la Lazio a quota 17 (a - 3 dalla coppia di testa formata da Atalanta e Napoli), ospita la Juventus dell'ex ...- Juventus alle 18, chiude il sabato di campionato Bologna - Sampdoria. Le formazioni ufficiali e la classifica aggiornata in tempo ...Fischio d'inizio alle 18. Rossoneri alla ricerca del ritorno al successo dopo la sconfitta col Chelsea, bianconeri all'inseguimento del colpo esterno che varrebbe il -1 in classifica ...Milan-Juventus alle 18, chiude il sabato di campionato Bologna-Sampdoria. Le formazioni ufficiali e la classifica aggiornata in tempo reale ...