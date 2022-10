Chris Jericho | “Ho cercato di far apparire Bandido come un main eventer”

(Di sabato 8 ottobre 2022)vanta una gloriosa carriera nel mondo del wrestling e può vantare numerosi successi di rilievo e una bacheca ricca di titoli vinti ovunque lui abbia lottato che sia WCW, WWE, NJPW ed AEW. Poche settimane fa, The Wizard ha aggiunto al suo palmarès il titolo massimo della ROH, sconfiggendo Claudio Castagnoli. Un obiettivo nobile e ben preciso Dopo la conquista del titolonon ha perso tempo e ha subito difeso la cintura contro(poi assunto ufficialmente dalla AEW). Durante il suo podcast,ha parlato proprio di quel match dichiarando quale fosse in realtà il suo vero obiettivo, ovvero quello di mandare over con il pubblico il suo avversario. Sappiamo chenon è nuovo a questo tipo di azioni e sappiamo anche che è una delle sue qualità ...

The Shield Of Wrestling

Se Slash non era convinto della bontà di "Sweet Child o' Mine" poiché troppo poco rock per una band dalle venature hard come i Guns N' Roses nel 2017, parlando al podcast di'Talk is ...Christian Cage batte Jungle Boy Prima ancora che il match possa avere inizio Jungle Boy viene attaccato da Luchasaurusbatte Bryan Danielson Due vere e proprie leggende del ring che si ... Chris Jericho racconta una storia divertente su Sika Durante l’edizione di Dynamite “Grand Slam”, Chris Jericho ha sconfitto Claudio Castagnoli conquistando il titolo ROH, e adesso è pronto a difenderlo in un match strepitoso. Chris Jericho vs. Bryan ...Chris Jericho e Sammy Guevara, in rappresentanza della Jericho Appreciation Society, hanno affrontato Bryan Danielson e Daniel Garcia ...