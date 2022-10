Beautiful | anticipazioni dal 10 al 15 ottobre 2022 | Eric spiazza Quinn

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il rapporto trasubirà una svolta importante nei prossimi episodi diin onda dal 10 al 15. L'uomo, stando alle, deciderà di non procedere con il divorzio. Il Forrester, infatti, strapperà i documenti e chiederà alla consorte di tornare a casa. Nel frattempo, Steffy farà di tutto per tenere lontana da suo figlio e dalla sua famiglia la temibile Sheila., puntate dal 10 al 15: Steffy ed i Forrester temono Sheila Carter caccerà di casa Sheila che si è presentata a sorpresa alle nozze di Steffy e Finn dicendo di essere la madre del giovane endo tutti. Steffy andrà su tutte le furie e non permetterà a Sheila di rovinare il suo giorno mentre ...