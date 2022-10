13enne scompare nel nulla mentre fa rientro a casa | l’appello disperato della famiglia | ‘Aiutateci a ritrovare Arianna’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Stava rientrando a, ma di lei si sono perse le tracce. Nessuna risposta al cellulare, nessun messaggio che possa rassicurare i familiari o gli amici. Arianna Tamanti, 13 anni, è sparita ieri, venerdì 8 ottobre, intorno alle 19:00, da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E oggi, dopo oltre 17 ore dalla scomparsa, nel paese sulle rive del lago di Bracciano la preoccupazione per le sortigiovanissima ragazza è forte. Non si sa, infatti, se lasi sia allontanata volontariamente o meno. Immediatamente i familiari hanno denunciato la scomparsaragazza e i carabinierilocale Compagnia hanno fatto scattare le ricerche.Sui social si è diffusoper cercare Arianna. “Buongiorno a tutti! Da ieri sera é scomparsa una ragazza ...