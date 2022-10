Zielinski | 'Infortunio? Sto bene Il nostro centrocampo tra i migliori d'Europa! A Napoli sogniamo lo scudetto'

Come stai (a Amsterdamera stato sostituito per, ndr) " Le mie condizioni sono buone, oggi ho fatto tutto l'allenamento e non ho sentito nessun fastidio ". Sulla vittoria di ...(trauma contusivo al polpaccio). Squalificati. . Diffidati. . ROMA . Infortunati. Celik ... Reca (al bicipite femorale). Sala (problema muscolare). Squalificati. . Diffidati. . ...Mister Spalletti pensa ai cambi di formazione in vista di Cremonese-Napoli, uno potrebbe essere obbligato causa infortunio ...Il bomber nigeriano, Victor Osimhen, è pronto a rientrare ma con Raspadori e Simeone in gran forma non sarà scontato il ruolo di titolare nel Napoli di Spalletti ...