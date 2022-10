Ucraina | Biden | C' è rischio Armageddon nucleare | Putin non scherza

(Di venerdì 7 ottobre 2022) (Adnkronos) - Per il presidente degli Stati Uniti il mondo corre il più altodi "" dalla crisi dei missili di Cuba del 1962. Joeha parlato in occasione di una raccolta fondi, riferendosi alla guerra della Russia contro l'. Il presidente russo Vladimir"non stando", ha aggiunto, quando parla di usare potenzialmente armi nucleari, biologiche o chimiche. La Russia ha recentemente annesso quattro regioni ucraine, con una mossa che ha violato il diritto internazionale, eha detto che Mosca avrebbe visto gli attacchi ucraini a quelle regioni come attacchi alla Russia stessa e avrebbe usato tutti i mezzi per difenderle. Da tempo Washington avverte Mosca che l'uso di armi nucleari avrebbe gravi conseguenze. La Casa Bianca, ...

