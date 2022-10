Silvia Cipriani | il giallo di Rieti vicino a una svolta

Leggi su sabinaonline

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Caso: ilditra rilievi della Questura e dissapori familiari– Prosegue da più di dieci giorni il silenzio stampa della Procura sulla scomparsa di. L’unico aggiornamento concreto è stato pubblicato ieri, in cui riportavamo la presenza di tre uomini in borghese appartenenti alla Squadra Mobile dipresso l’abitazione di Cerchiara. Nonostante sia trascorso diverso tempo – ma non troppo dal ritrovamento di auto, oggetti personali e reperti ossei – è possibile pensare che gli agenti della Questura stiano seguendo una pista ben precisa. Gli uomini della Mobile sono stati visti fotografare, imbustare e spostare una scala in direzione del tetto dell’abitazione per più di due ore; tutto questo ...