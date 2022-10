Mediaset Infinity

Poiin'Sarà - conclude - un'occasione importante per i tifosi e per la società, per rendere omaggio a un atleta e a un allenatore che ha fatto la storia del calcio nella nostra città ...... 'Perchè ti stupisci se lui va avanti! Ti sei innamorata tre volte in un mese' , ha perso le staffe al punto da lasciare lo studio in. Quando è rientrata ha replicato alla provocazione : ' ... Elenoire Ferruzzi vede la mamma e scoppia in lacrime, video Scoppia in lacrime all'improvviso: momento durissimo per l'allievo di Amici 22; ecco cosa è successo al ballerino.Durante le prove, andate in onda in day-time, è scoppiato in lacrime, facendo trasparire una certa fragilità: il ballerino abbandonerà Amici