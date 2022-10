Sassuolo | Pinamonti | “All’Inter chiesi a Conte la cessione a gennaio | lui non volle ed ebbe ragione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’attuale attaccante delAndrea, nel corso di un’intervista all’edizione web di Repubblica, ha parlato del suo passato interista. Queste le sue parole in merito all’esperienza in neroazzurro più recente: “Quando arrivava la domenica e non giocavo rosicavo, seppur capivo chi avessi davanti.così ala, ma lui none fu sincero. Mi disse come non potesse garantirmi la titolarità, ma il mio stare nella rosa avrportato dei benefici in me e che li avrei visti in campo. In effetti, permettendomi di vincere uno scudetto con la mia squadra del cuore. Inoltre ad Empoli mi sono accorto come riuscissi ad applicare bene tutti gli insegnamenti appresi ...