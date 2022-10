Real | Ancelotti | “Benzema è un po’ affaticato | ma non è escluso per domani”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Carlonon hal’impegnò dicol Getafe, nonostante il doppio impegno della prossima settimana contro Shakhtar e Barcellona. “E’ un po’, ma non èper, anzi, se starà bene giocherà. Vedo il Karim di sempre, non sono preoccupato. La stanchezza va valutata bene, i calciatori non sono sempre sinceri, dicono che stanno bene e poi magari si infortunano. Preferisco che un giocatore mi dica che stia male”. Il tecnico ha parlato anche del futuro di Kroos, in scadenza a giugno: “Sta benissimo mentalmente e fisicamente, non si arrabbia mai ed è sempre col sorriso. Il rinnovo dipende da lui, saremmo tutti felici se restasse”. SportFace.

Carlonon avrà a disposizione Karim Benzema per la sfida contro il Getafe. L'attaccante francese, rientrato solo in settimana contro l'Osasuna e poi in Champions da titolare, non giocherà in Liga ... Il Real Madrid celebra Ancelotti: "Raggiunge Ferguson a 102 vittorie in Champions League"