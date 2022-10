Liverpool | Klopp | “Non esiste un sistema di gioco perfetto Tanto rispetto per l’Arsenal “

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Gli avversari hanno capito come affrontarci quando non siamo al meglio. Lo avevano capito anche in passato ma non funzionava perché eravamo eccezionali: nelle nostre migliori partite mettevamo così pressione che gli avversari non trovavano spazi. Ma se non sei al meglio, gli spazi ci sono. Nonundi, senza punti deboli”. Alla vigilia della sfida contro la capolista Arsenal, Jurgenha analizzato la sfida e la situazione che vive il suo: “ha tutto il mio. Arteta sta facendo un ottimo lavoro: hanno tantissimo talento, tanta qualità, è una squadra giovane che sta facendo benissimo. Andremo lì senza pensare alle partite passate. Non possiamo dire di essere tornati, ci serve continuità. Ma ...

