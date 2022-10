L’Italia propone all’Europa un tetto al prezzo del gas «dinamico»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Si apre oggi la seconda giornata del summit europeo di Praga. I Capi di stato e di governo dei 27 Paesi membri si riuniranno per discutere del sostegno militare a Kiev e della crisi energetica. Intanto però Italia, Polonia, Grecia e Belgio hanno proposto in un documento un» aldel gas, con alcuni correttivi da attivare per scongiurare una crisi delle forniture. Non più un «al», espressione diventata ormai un tabù come racconta La Stampa, ma un «corridoio di», da applicare su tutte le transazioni nel mercato del gas all’ingrosso, agganciato agli altri indici internazionali di riferimento e con un margine di fluttuazione del 5%. Una sorta di «interruttore per disincentivare la speculazione» che in caso di crisi delle ...

