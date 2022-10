Iva Zanicchi avverte Milly Carlucci | “Se Selvaggia Lucarelli esagera io reagisco”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ballando con le Stelle sta per tornare e tra le coppie ci sono Samuel Peron e Iva. La cantante avvisache sedovessere lei sa già come potrebbe andare a finire. Ospite a Oggi è un altro giorno laè con il suo maestro di danza, insieme guardano le immagini registrate, quelle dell’incontro tra Iva e. La cantante ha una preoccupazione che è ben più grave, riguarda lache anche in questa edizione sarà in giuria. La temono in molti e Iva avvisa la padrona di casa. “Se lei dice delle cose io ci sto ma seio poi…” lasi ferma,annuisce, la ...

ha paura di Selvaggia Lucarelliè un delle nuove concorrenti di Ballando con le stelle 2022 , in partenza sabato 9 ottobre su Rai 1. A giudicare la sua performance e quelle ...a Ballando con le stelle 2022/ È già polemica con Selvaggia Lucarelli ANDY LUOTTO ALLA FIERA DEGUSTO DI RENDE E Andy Luotto sarà presente domani a Rende, in provincia di Cosenza (...Ad aprire le danze, in qualità di “Ballerina per una notte”, una donna dallo charme unico: ex modella, giornalista e conduttrice, Carlotta Mantovan arriva a “Ballando con le stelle” soprattutto come g ...Parte in quarta Milly Carlucci con la nuova edizione del suo programma ballerino: Carlotta Mantovan a Ballando come ballerina per una notte. Questa è la prima notizia che arriva a pochi giorni dalla m ...