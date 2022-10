I giovani animano l' apertura di Maker Faire | tutti pazzi per i robot

Leggi su agi

(Di venerdì 7 ottobre 2022) AGI - Si sono aperti i cancelli della decima edizione della2022 e ad animare le strade che si snodano all'interno del Gazometro sono i ragazzi. La prima giornata infatti é dedicata alle scuole medie e superiori. Tanti sono arrivati a Roma, dalla Lombardia alla Sicilia, zaino in spalla armati di cellulari e tanta curiosità. LIVE NOW: a @Rome parliamo di talento e competenze, sempre nel segno dell'innovazione Segui la diretta streaming: https://t.co/GrWstlOTkF pic.twitter.com/WjUusnOLrF — eni (@eni) October 7, 2022 Allasi vede veramente di tutto, dagli scacchi giganti in materiale riciclato, ai plantari sensorizzati che utilizzano l'analisi biomeccanica per migliorare la performance e prevenire gli infortuni nel gioco del Padel. Dal ...