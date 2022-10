Giornate Fai d’Autunno | riflettori accesi su Villa San Marco a Castellammare di Stabia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutidi(Na) – ÈSan, adi, il sito scelto dal gruppo Fai Vesuvio per l’undicesima edizione delleFaiche si terranno sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. Situata sul crinale della collina di Varano, in posizione panoramica sul mare,Sanè una perla del territorio stabiese. Si trattava di una delle ville d’ozio, residenze di lusso, che dovevano punteggiare fittamente il golfo di Napoli, dotata di terme private, due immensi colonnati con fontane e piscina, statue e raffinate decorazioni parietali. Sepolta dall’eruzione del 79 d.C. e giunta fino a noi in uno straordinario stato di conservazione, costituisce oggi ...

07 - 10 - 2022 / Giorno per giorno La Delegazionedi Ferrara invita alla conferenza stampa di presentazione delleDI AUTUNNO A FERRARA 15 e 16 ottobre 2022. Lunedì 10 ottobre alle ore 12, presso il Palazzo Municipale, Sala dell'Arengo. Partecipano: Barbara Pazi Capo DelegazioneFerrara Carla Di ...Nel week end del 15 e 16 ottobre si svolgeranno led'Autunno che apriranno le porte dei "luoghi del cuore" disseminati in ogni angolo della penisola. Tra questi, anche quest'anno, si annovera Marsicovetere e le sue interessanti risorse. ...Il caro bollette, la guerra in Ucraina, il timori per un'ipotetica escalation nucleare, la pandemia Covid. I motivi per sorridere, in questo momento storico, sembrerebbero essere pochi, eppure oggi è ...