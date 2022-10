LA NAZIONE

Il caso accaduto in via Pratese: la città sotto choc. L'uomo, 24 anni, è stato bloccato prima dal personale di Autolinee Toscane e poi dalla ...Una ragazza è stata aggredita e colpita con unmentre si trovava su un autobus. È successo oggi trae Sesto Fiorentino, intorno alle 13 sulla linea 30, all'altezza di via Pratese. In seguito all'aggressione un uomo, 24enne gambiano, ... Firenze: pugno alla sedicenne sul bus, arrestato, "Lesioni permanenti per la giovane" Il caso accaduto in via Pratese: la città sotto choc. L'uomo, 24 anni, è stato bloccato prima dal personale di Autolinee Toscane e poi dalla polizia ...Una ragazza è stata aggredita e colpita con un pugno mentre si trovava su un autobus. È successo oggi tra Firenze e Sesto Fiorentino, intorno alle 13 ...