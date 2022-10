Fate come il Napoli Il consiglio di Severgnini al Pd E Gruber resta di sasso

(Di venerdì 7 ottobre 2022) “Il Pd deve fareil” e Lillidi. Che cos'è il Pd? Dove va? Qual è la sua identità? Beppe, ospite di “OttoeMezzo”, dà il colpo di grazia ai democratici. Il giornalista del Corriere della Sera, pur condividendo l'osservazione del segretario Enrico Letta che chi ha sostenuto il governo di unità nazionale ha pagato pegno alle elezioni del 25 settembre, è convinto che manchi entusiasmo tra i dem: “Ho sentito tattiche, strategie, mentre quando i partiti di sinistra nel mondo hanno vinto, penso a Obama e Blair o Renzi nel 2014, è perché hanno mosso un'opinione importante, vuol dire che la gente si è entusiasmata. Secondo me c'è spazio politico per gente che vuole una società equa e rispetto per il lavoro”. Poisi è ...

Gariwo, la foresta dei Giusti

E qui, in questo posto di m...a, servita da gente di m...a, me nepagare 12'. 'Credo che non ... La denunciariporta 20minutos.es , i gestori del locale hanno deciso di sporgere denuncia nei ...Tradotto: attenzione a cosa. L'avvertimento a Giorgia Meloni e al prossimo governo di ... Fitch ha peraltro ricordatoil nuovo governo dovrà " adattarsi a tassi di interesse più elevati e a ... Squadre italiane, fate come i calciatori iraniani: sostenete la libertà delle donne Vladimir Putin è più minaccioso che mai. All'inizio ha provato ad annettersi l'intera Ucraina; poi, quando ha visto che la cosa non andava, le ha provate tutte: ha invaso l'Est e il Sud del Paese, ha ...“Il Pd deve fare come il Napoli” e Lilli Gruber resta di sasso. Che cos’è il Pd Dove va Qual è la sua identità Beppe Severgnini, ospite di “OttoeMezzo”, dà il colpo di grazia ai democratici. Il gio ...