Blitz dietro le linee ad altissimo rischio | sta accadendo qualcosa di sconvolgente

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Quello che l'esercito ucraino ha trovato nei territori sottratti ai russi nella regione di Kharkiv è un tesoro più prezioso delle uova di Fabergé: la Santa Barbara di Mosca. Specie dopo la caduta di Izyum, i soldati di Kiev hanno recuperato carri armati, obici e veicoli da combattimento abbandonati che sono stati rapidamente ripuliti dai loro contrassegni tattici Z e V, ridipinti con croci ucraine e schierati contro i "legittimi proprietari". Insieme alle armi trofeo rastrellate durante la ritirata dei russi da Kiev e da altre regioni dell'Ucraina settentrionale in aprile, questi recenti guadagni hanno trasformato la Russia nell'involontario maggior fornitore d'armi pesanti di Kiev, addirittura più degli Stati Uniti. Secondo Oryx, una società di consulenza di intelligence open-source, l'Ucraina ha catturato 460 carri armati, 92 obici semoventi, 448 veicoli da combattimento per ...

Liberoquotidiano.it

di loro una grande quantità di spazzatura. E' lo spettacolo indecoroso che si vede da alcune immagini pubblicate sui alcuni siti, tra cui il Corriere dello Sport . Betis Siviglia, ieri le ...Grazie alle analisi informatiche la Gdf è riuscita a risalire 'ai responsabili che si schermavanoalias e nomi di fantasia'. Gli amministratori del sistema avrebbero guadagnato anche ... Ucraina, "blitz dietro le linee ad altissimo rischio" Lo scoop del «New York Times»: Washington non sapeva dell’attentato alla figlia di Aleksandr Dugin, e ha ammonito i leader di Kiev ...I servizi segreti americani sospettano siano stati gli ucraini ad assassinare Darya Dugina , il 20 agosto scorso a Mosca. In ogni caso l’amministrazione Biden non era stata preavvertita. Se lo avesse ...