ATS di Brescia | Concorso per 1 Dirigente Medico

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’Azienda di Tutela della Salute diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comein disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, varie sedi. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diCon decreto del direttore generale dell'A.T.S. din. 508 del 2 settembre 2022 é indetto ilpubblico, per la copertura di un posto, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo didisciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro con sede presso le articolazioni dell'Agenzia (Decreto D.G. n. n. 508 del 2 ...

...- Associazione Osservatorio sulle disuguaglianze a Verona - Associazione Pantagruel onlus -...Agricola srl - Movimento Nonviolento - Movimento Nonviolento Puglia - Movimento Nonviolento- ...... pediatra e coordinatore Simpef (sindacato medici pediatri di famiglia) di"; per le scuole ... non tutti i pediatri fanno il tampone, io sì ma con pochi tamponi messi a disposizione dae ..."Abbiamo un unico strumento contro il Covid, il vaccino: usiamolo". L’appello arriva da Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia, a fronte della crescita di contagi e ricoveri. "Assistiamo a u ...Da Pavia a Milano, quasi 40 chilometri seguendo i passi della prevenzione. Ha preso così avvio ieri mattina, martedì 4 ottobre 2022, la prima tappa della staffetta dell’Ottobre in Rosa dell’ATS della ...