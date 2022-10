(Di venerdì 7 ottobre 2022) di Erika Noschese Mentre il Pd si riorganizza a livello nazionale, ipotizzando le primarie, a livello provinciale e locale è tempo di ripartenza, mettendo da parte la sconfitta elettorale. “Noi come Pd abbiamo retto ma soprattutto hanno retto le persone candidate nel nostro territorio, riconosciute all’interno del consenso tanto che i voti alle persone si sono visti e hanno fatto la differenza”, ha dichiarato, candidata alle Politiche dello scorso 25 settembre. Un curriculum di tutto rispetto e i risultati, a livello personale, ci sono stati per la, già consigliera effettiva alla Provincia di Salerno ed ex consigliera regionale, da sempre impegnata con il Partito Democratico., la direzione del Pd: si ipotizzano le primarie per il congresso nazionale che si terrà in primavera. Cosa accade ...

Cronache Salerno

... Nicolò Russo Chief Creation Officer: Francesca Zazzera Head of Video Production:Sica ... Tina Paolella, Daniela Inglieri Progress Managers: Elisa, Alessia Cornali, Silvia Bozzari TOILET ...L'Amato desidera fare questo regalo ad, c'è però un problema: non sa ballare il twist . Irene ... Ladeciderà di seguire il compagno o continuerà a nascondersi Intanto, Lara , dopo essere ... Anna Petrone (PD): "Dobbiamo tornare ad essere presenti tra la gente e ascoltarli" 'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l’uomo' (Ezra W. Pound) Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più ...Stavolta il mito dell'autosufficienza politica deluchiana, è svanito. E i collegi che dovevano essere blindati con i fedelissimi voluti dal governatore della Campania non si sono ...