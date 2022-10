"Alfonso vai a fa...". E Patrizia Rossetti sbrocca in diretta

Quando la Rossetti è riapparsa davanti alle telecamere, però, si è sfogata con alcuni Vipponi, scagliandosi anche controSignorini e il suo staff. Lo sfogo di Patrizia Rossetti Patrizia, ...Sara ha spiegato chesapeva che in passato aveva subito violenza e si aspettava un ... La giovane voleva scherzare con il concorrente e quest'ultimo ha risposto: 'a giocare al parco di là, ...La conduttrice ha perso la testa mentre parlava con Wilma di Pamela Prati, alla quale è stata assegnata una camera singola, e ha mandato a quel paese Signorini in segno di protesta ...GF Vip, "Alfonso vai a f*****": in casa volano insulti contro Signorini; lo sfogo della concorrente non è passato inosservato.