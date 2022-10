Alfonso vai a fa E Patrizia Rossetti sbrocca in diretta

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La conduttrice ha perso la testa mentre parlava con Wilma di Pamela Prati, alla quale è stata assegnata una camera singola, e ha mandato a quel paese Signorini in segno di protesta

Signorini l'ha letteralmente cacciata dallo stadio, in diretta televisiva. ' Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa. Adesso puoi accomodarti.pure fuori ...Da fanpage.it patrizia rossetti Non accenna a placarsi la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Quanto accaduto a Marco Bellavia ha generato uno spiacevole effetto domino che, a meno di un mese ...Sara Manfuso è stata invitata a lasciare lo studio durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip. Sulla vicenda interviene l'ex parlamentare e marito dell'ex gieffina, Andrea Romano.GF Vip 7, ultime news. Sara Manfuso è stata cacciata da Alfonso Signorini: lo sfogo di lei e di suo marito Andrea Romano ...