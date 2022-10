Ultime Notizie – Europa League | Sturm Graz-Lazio 0-0 | Var ferma biancocelesti

(Di giovedì 6 ottobre 2022) L’intevento del Varlain Austria. Nella terza giornata del gruppo F dinon vanno oltre lo 0-0 in trasferta con lo: nel primo tempo meglio i padroni di casa, nella ripresa crescono gli ospiti che, all’80’, sbloccano il risultato con Immobile che segna dopo aver saltato il portiere, ma dopo un check viene segnalata la posizione di partenza in fuorigioco del bomber napoletano: offside di pochissimi centimetri. Entrambe le squadre si portano a quota 4 punti in classifica. Logioca senza timore reverenziale sin dall’inizio: molto aggressivo il pressing degli austriaci che spesso riescono a costringere lanella propria metà campo. Così il migliore tra ...

Sky Tg24

Lo stesso aveva fatto in occasione della fine del doppiaggio dellepuntate di Boris 4 , avvenuta la primavera scorsa. Manca veramente pochissimo e potremo finalmente e nuovamente calarci nella ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledal mondo Elon Musk ha chiesto al tribunale del Delaware di sospendere l'azione legale ...tradotti in un accordo e nelle... Cronaca, le ultime notizie di oggi 6 ottobre Anche senza Shields, Datome e Mitrou Long, Milano interpreta il match nel modo giusto grazie al controllo del ritmo frutto della solidità a rimbalzo, e piazza l’affondo vincente con un 8-0 negli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...