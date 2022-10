Orietta Berti | “volevo tornare a Canale 5”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) “La normalità è la mia virtù ma Tinto Brass mi voleva in uno dei suoi film” Corriere della Sera, di Marinella Venegoni, pag. 30 Cara, siamo alla sua terza vita artistica. Opinionista e show woman commentata e inseguita, deragliante su tutti i binari della tv. «Cinque anni fa ero opinionista con Costanzo, e5, dove sono di casa. Quando mi hanno proposto il GF Vip, Osvaldo ha approvato, ma mi sono accorta che dovevo lasciare tante cose, anche “The Voice” dov’ero giudice, e anche “Quelle brave ragazze” su Sky perché non ci sto con i tempi». Al GF Vip per consolare Ginevra Lamborghini squalificata e piangente, ha raccontato di quando si è suicidato Tenco lasciando quel biglietto di protesta contro la giuria di Sanremo che mandava in finale “Io tu e le rose”… «Ho ...

... in prima serata su Canale 5, sesto appuntamento con Grande Fratello Vip , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini affiancato da, Sonia ...Ma dove si nasconde Cosa farà tutto il giorno Starà per caso competendo cona chi ottiene il cachet con il minore sforzo possibile '. E ancora: ' Ma Amaurys Perez di preciso cos'è lì ...Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata in programma oggi, giovedì 6 ottobre 2022, ultime notizie. Scopri di più ...L'opinionista del GF Vip torna sul caso di Marco Bellavia: "C'è gente che per il bullismo si è tolta la vita" Tutto è pronto per una nuova scoppiettante ...