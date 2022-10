Jonathan Simkhai Autunno 2022 | stili vintage da Anni ’60-’80

Elle

... e propongono dall'altro mascherine anni Novanta dalle proporzioni XXXL e futuristiche, come visto dae Prabal Gurung . E per chi preferisce i classici, ci sono sempre loro, gli ...Con trame gioiello in stile Miu Miu per, sulla maglieria di Khaite o come dettaglio che va ad arricchire i top di Proenza Schouler . Da sinistra: Khaite SS 2023 - Proenza Schouler ... Pantaloni Primavera Estate 2023: le tendenze dalle sfilate La collezione Jonathan Simkhai Autunno 2022 rispolvera i look degli Anni '60-'80 e rende omaggio alle dive di quel periodo.On September 22, the 16-year Matthew Morris anniversary show brought a collaboration with A Line Boutique and Jonathan Simkhai to the runway.