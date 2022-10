Highlights e gol Hearts-Fiorentina 0-3 | Conference League 2022 23 VIDEO

( GLIDI EUROPA LEAGUE ) Il tabellino della partita () leggi anche Juventus - Maccabi 3 - 1:della partita di Champions Sturm Graz (4 - 3 - 1 - 2) : Siebenhandl ...Luis Alberto prova il"olimpico" da calcio d'angolo, Jörg Siebenhandl sbaglia l'uscita ma per ...: Lazio - Feyenoord 4 - 2 Gli austriaci pressano in maniera aggressiva, Jusuf Gazibegovi ...Roma Betis highlights (LaPresse) Al suo posto Spinazzola e Zalewski passa a destra. Il polacco non delude, la squadra spinge e trova il gol al 34' su rigore per via di un tocco di mano in area. Dybala ...Il video con gli highlights e i gol di Roma-Betis 1-2, match valido per la terza giornata dei gironi di Europa League 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi la sbloccano su rigore (concesso dal Var per ...