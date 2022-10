Frasi sulla forza | le più belle per incoraggiare se stessi e non solo

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 ottobre 2022) “La pressione crea il diamante“. Lo hai mai sentito dire? Quando parliamo di, sentiamo sempre che ci manchi qualcosa. Una spinta, una motivazione, un modo per andare avanti e per abbracciare il coraggio di cambiare davvero le cose. Non è facile, non lo è mai: eppure, larisiede in ciascuno di noi. Siamo forti quando cadiamo e ci rialziamo, e siamo forti anche quando prendiamo tempo e cerchiamo di non mollare. DiLei ha raccolto le più: citazioni e aforismi che ci infondono speranza nel domani.C’è la debolezza, ma c’è anche la. E tutti noi la possediamo: è una caratteristica intrinseca dell’essere umano, che ha imparato a cavarsela in ogni situazione. A lottare ...