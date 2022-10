(Di giovedì 6 ottobre 2022) La quinta e penultima prova stagionale del Campionato ItalianoTerra, inserita in calendario insieme al 1° Baja, si svolgerà regolarmente nel territorio cingolano con a monte un grande lavoro di sinergia tra PRS Group e l’Amministrazione Comunale di Cingoli, avendo dovuto ridisegnare in ampia parte il percorso previsto all’origine, un’azione che va Source

RS RALLYSLALOM E OLTRE

Dopo il quinto appuntamento del2022 il campionato si concluderà il 10 - 11 dicembre aldel Brunello , in zona Montalcino ed anch'esso inserito per sostituire una gara di quest'anno ...Ricordiamo che l'ultima gara disputata nel2022 è stata ildei Nuraghi e del Vermentino del 16 - 17 settembre. Daniele Settimo, presidente della Commissionein ACI Sport, ha spiegato:... CIRT, Rally delle Marche: c'è la data del 12 e 13 novembre Il calendario del Campionato Italiano Rally Terra si completa l'ultimo tassello da confermare di una seconda parte di stagione abbastanza stravolta. Mancava infatti l'ufficializzazione della nuova dat ...Passa per il 50° Rally Due Valli di Verona il sesto e penultimo appuntamento della Michelin Rally Cup 2022 che vedrà impegnati sugli asfalti delle colline scaligere quattro partecipanti alla Coppa ind ...