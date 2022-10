Ciclismo | Giro di Lombardia 2022 | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 ottobre 2022) L’e ildeldi, in programma sabato 8 ottobre con i suoi 253 chilometri da Bergamo a Como che promettono spettacolo. La stagione del grandesi chiude di fatto con la “Classica delle foglie morte”, che anche quest’anno propone unmolto selettivo e dal finale potenzialmente scoppiettante. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa aspettarsi della corsa. COME SEGUIRE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING I primi 150 km si svilupperanno tutti nella provincia di Bergamo, con una prima sezione piuttosto vallonata: le salite di Forcellino di Bianzano, Ganda, Dossena, Forcella di Bura e Colle di Berbenno sono tutte brevi e offriranno la possibilità agli attaccanti di portare via la fuga di giornata, ma difficilmente in ...