Arianna | ragazza madre e studentessa | ' Costretta a portare la mia bimba in aula' Ma arriva un aiuto inatteso

(Di giovedì 6 ottobre 2022) 'Il mondo non manca di persone gentili". Prendo in prestito la frase del collega Salvatore Garzillo, che l'ha ascoltata per ...

A darne notizia, il sindaco Angelo Pizzigallo nel pomeriggio di sabato dopo ore di ricerche: 'Ci hanno appena comunicato cheè stata ritrovata a Viterbo. Un plauso alle forze dell'ordine che ...'Ci hanno appena comunicato cheè stata ritrovata a Viterbo. In attesa che la sua famiglia possa abbracciarla nuovamente, ... Laera scomparsa da ieri sera.Arianna Tamanti , una ragazza di 13 anni scomparsa venerdì ad Anguillara Sabazia , sul lago di Bracciano, è stata ritrovata ieri ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...