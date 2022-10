Una scelta a dir poco perfetta nel mese di Halloween (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Regina delle trasformiste made in Italy, dopo la partecipazione in prima fila alle sfilate di Milano, Miriam Leone decide di cambiare look e torna alla tinta rossa. In versione caschetto medio e super flat. Tagli capelli medi 2022: caschetti, bob e long bob guarda le foto . Leggi anche › Come “riciclare” il caschetto secondo Florence Pugh, regina dei front row di Parigi Miriam Leone lancia un nuovo hair look perfetto per l’autunno «New haircut and red lipstick ?? aka una donna e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Regina delle trasformiste made in Italy, dopo la partecipazione in prima fila alle sfilate di Milano, Miriam Leone decide di cambiare look e torna alla tinta rossa. In versione caschetto medio e super flat. Tagli capelli medi 2022: caschetti, bob e long bob guarda le foto . Leggi anche › Come “riciclare” il caschetto secondo Florence Pugh, regina dei front row di Parigi Miriam Leone lancia un nuovo hair look perfetto per l’autunno «New haircut and red lipstick ?? aka una donna e ...

