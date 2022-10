Ue, von der Leyen: «Pronti a un price cap sul gas per l’elettricità». Via libera alle sanzioni sul petrolio russo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Siamo Pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità». Lo ha dichiarato alla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aggiungendo che «questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato dell’elettricità». Oggi è arrivato anche l’ok alle sanzioni al petrolio russo. Le dichiarazioni marcano un cambio di passo. All’interno dell’Unione si discute da settimane di un tetto al prezzo del gas. Sono state finora ipotizzate numerose modalità ma i Paesi non sono mai arrivati a un accordo definitivo, con un gruppo, tra cui l’Italia, fortemente favorevole, e uno contrario, tra cui i Paesi Bassi, dove il gas viene scambiato. La ragione, ormai nota, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Siamoa discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità». Lo ha dichiarato alla plenaria del Parlamento Europeo di Strasburgo la presidente della Commissione Europea Ursula von der, aggiungendo che «questo tetto sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato del». Oggi è arrivato anche l’okal. Le dichiarazioni marcano un cambio di passo. All’interno dell’Unione si discute da settimane di un tetto al prezzo del gas. Sono state finora ipotizzate numerose modalità ma i Paesi non sono mai arrivati a un accordo definitivo, con un gruppo, tra cui l’Italia, fortemente favorevole, e uno contrario, tra cui i Paesi Bassi, dove il gas viene scambiato. La ragione, ormai nota, ...

