Ucraina, Conte fa la guerra al Pd in nome della pace: «M5S in piazza anche senza bandiere» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una piazza «senza bandiere» per ribadire il «no» alla guerra russo-Ucraina che sta insanguinando l'Europa dell'Est. È l'idea messa nero su bianco da Giuseppe Conte in un'intervista all'Avvenire e poi rilanciata via tweet dallo stesso ex-premier. Sotto il profilo politico, la sortita del capo politico del M5S rivela un obiettivo fin troppo evidente: accentuare le difficoltà del Pd e drenarne ancora consensi. Se ne trova indizio nell'intervista rilasciata questa mattina da Massimo D'Alema al Fatto Quotidiano, in cui l'ex-segretario sottolinea come la parola «pace» sia praticamente scomparsa dal lessico del Pd. E, si sa, D'Alema (e non solo lui) ha un rapporto strettissimo con Conte. Al punto che più di uno lo considera il vero ispiratore delle mosse del ...

