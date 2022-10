Spalletti in conferenza: “Zielinski uscito per un problema. Con questi calciatori diventa tutto facile. Sono orgoglioso di una cosa” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un grande Napoli versione europea asfalta l’Ajax alla Johan Cruijff Arena, gli azzurri dilagano e, nonostante lo svantaggio iniziale, rimontano il risultato con grande facilità. Un grande calcio quello dei partenopei frutto di idee e tanto lavoro quotidiano. Al centro di tutto il progetto c’è, ovviamente, il tecnico Luciano Spalletti il quale, in conferenza stampa, ha analizzato il match di Champions League. SpallettiDi seguito quanto evidenziato:Sulla partita: “Quando vai sotto in uno stadio così, riprendere subito la convinzione e continuare a pressare e proporre gioco era la cosa più difficile. La squadra non si è mai lasciata influenzare dal risultato, ha continuato ad attaccare“. È stata la serata europea più bella della sua carriera? “A Manchester ne presi sette (ride, ndr). Al di là ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un grande Napoli versione europea asfalta l’Ajax alla Johan Cruijff Arena, gli azzurri dilagano e, nonostante lo svantaggio iniziale, rimontano il risultato con grande facilità. Un grande calcio quello dei partenopei frutto di idee e tanto lavoro quotidiano. Al centro diil progetto c’è, ovviamente, il tecnico Lucianoil quale, instampa, ha analizzato il match di Champions League.Di seguito quanto evidenziato:Sulla partita: “Quando vai sotto in uno stadio così, riprendere subito la convinzione e continuare a pressare e proporre gioco era lapiù difficile. La squadra non si è mai lasciata influenzare dal risultato, ha continuato ad attaccare“. È stata la serata europea più bella della sua carriera? “A Manchester ne presi sette (ride, ndr). Al di là ...

