Petrolio, Opec+ discuterà strategia produzione per novembre: previsioni di tagli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Vienna, 5 ott. - L'Opec+, il cartello petrolifero composto dalla maggior parte dei produttori non occidentali, definirà mercoledì a Ginevra la sua strategia di produzione per il mese di novembre, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Vienna, 5 ott. - L', il cartello petrolifero composto dalla maggior parte dei produttori non occidentali, definirà mercoledì a Ginevra la suadiper il mese di, con ...

romi_andrio : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… - SpeculaThor : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… - anielloforino : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… - RomanoBenedetti : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… - Simorsone : RT @TCommodity: Il taglio alla produzione di petrolio da parte dell’Opec non mira solo a sanare il decoupling tra mercato finanziario e fis… -