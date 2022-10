TGCOM

Il giovane, secondo quanto ricostruito,le vittime con un monopattino in alcune zone centrali di, come Porta Romana. Interrogato dopo l'arresto, aveva sostenuto di non avere ricordi ...... accusato di violenze sessuali su quattro donne, checon un monopattino nelle zone centrali di, come Porta Romana. Lo ha deciso il gip Roberto Crepaldi accogliendo la richiesta del pm ... Milano, seguiva vittime violenze su monopattino: 21enne a processo Un racconto di tutte le sfaccettature femminili legate al distillato più famoso del mondo, a partire dalla campagna #BreakTheStereotype del marchio The ...La Cgia di Mestre traccia tramite uno studio la mappa delle città e delle aree d’Italia più soggette all’inflazione.