Llewellyn (Amb. Gran Bretagna): 'Rinnovabili via più rapida per rafforzare sicurezza energetica'

... nel Regno Unito e nel mondo intero." Alla vigilia della tavola rotonda su "Geopolitica delle Rinnovabili", l'Ambasciatore britannico in Italia, Edha parlato dell'importanza di lavorare ...Permettetemi di fare tre osservazioni correlate. (...) Come si suol dire, una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Questa espressione risale ... Llewellyn (Amb. Gran Bretagna): 'Rinnovabili via più rapida per rafforzare sicurezza energetica' (Agenzia Vista) Roma 5 ottobre 2022 “Alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina, dell’aggressione ingiustificabile della Russia di un paese sovrano, e delle ripercussioni sui costi dell’energia e su ...