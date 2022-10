“GF Vip” | salta la diretta | errore tecnico o censura?

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) News Tv. Qualcosa non va nella casa del GF Vip: ladel programma è stata sospesa. Sul canale 55, ossia Mediaset Extra, trasmette lano-stop del reality show. Si parte tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 6 del mattino successivo. Ma da oggi, più precisamente dalle ore 13 circa, non si vede più il live del GF Vip. Al posto del live con la casa va in onda il Rewind del GF Vip, ovvero un replica. In sovrimpressione si legge: “Siamo in attesa di collegarci incon la casa del Grande Fratello“. Cosa sta succedendo? “GF Vip”,sospesa dalle ore 13 “Ci scusiamo per l’interruzione del programma”, si legge su Mediaset Extra. Non è specificato, tra l’altro, alcun problemacon la diffusione delle immagini live. Anche sul sito ufficiale del programma non è possibile ...