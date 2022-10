Ebola | Oms | 29 i morti e 63 i casi rilevati in Uganda

Ginevra, 05 ottobre 2022 "Sono 29 le vittime diin Uganda e 63 i casi di virus rilevati: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (). "Dieci operatori sanitari sono stati contagiati e quattro sono morti". Lo ha affermato ...'L'sta continuando a sostenere il governo dell'Uganda per rispondere all'epidemia diin quattro distretti. Finora sono stati segnalati 63 casi confermati e probabili , inclusi 29 morti. ...L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che 29 persone sono morte in Uganda, inclusi quattro operatori sanitari, a causa dal virus letale Ebola. “Sono stati segnalati sessantatre casi con ...(Agenzia Vista) Ginevra, 05 ottobre 2022 "Sono 29 le vittime di Ebola in Uganda e 63 i casi di virus rilevati: lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). "Dieci operatori sanitari ...