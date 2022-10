È deontologico che Senaldi indichi alcuni colleghi (da Santoro a Lucarelli) come «figure macchiettistiche»? (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ma vivaddio che la si possa pensare diversamente. Il fatto che Giorgia Meloni sia stata la leader del partito più votato alle ultime elezioni politiche italiane, il fatto che verosimilmente sarà lei la prossima presidente del Consiglio, significa automaticamente che tutto il resto del mondo debba uniformarsi e tesserne le lodi? Oppure le voci critiche possono ancora esistere? L’ebrezza di vittoria che ha colpito la stampa conservatrice (o di destra dichiarata) in Italia ha portato sempre più spesso, negli ultimi giorni, a compilare liste e listini di persone che, invece, hanno opinioni diverse rispetto a quella degli italiani che hanno espresso una indicazione di voto decisamente chiara nelle urne. Così Piero Senaldi, editorialista di Libero, oggi replica questo esercizio e fa un elenco di nomi di giornalisti che, secondo lui, sarebbero gli unici a rimanere ancorati ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ma vivaddio che la si possa pensare diversamente. Il fatto che Giorgia Meloni sia stata la leader del partito più votato alle ultime elezioni politiche italiane, il fatto che verosimilmente sarà lei la prossima presidente del Consiglio, significa automaticamente che tutto il resto del mondo debba uniformarsi e tesserne le lodi? Oppure le voci critiche possono ancora esistere? L’ebrezza di vittoria che ha colpito la stampa conservatrice (o di destra dichiarata) in Italia ha portato sempre più spesso, negli ultimi giorni, a compilare liste e listini di persone che, invece, hanno opinioni diverse rispetto a quella degli italiani che hanno espresso una indicazione di voto decisamente chiara nelle urne. Così Piero, editorialista di Libero, oggi replica questo esercizio e fa un elenco di nomi di giornalisti che, secondo lui, sarebbero gli unici a rimanere ancorati ...

