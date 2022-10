Danimarca, niente sesso in Qatar per i giocatori: il motivo è molto serio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) niente famiglie al seguito dei giocatori danesi in Qatar al prossimo Mondiale. Una scelta fatta in linea con la posizione assunta da tempo dalla Federazione danese sulla questione dei diritti umani ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 ottobre 2022)famiglie al seguito deidanesi inal prossimo Mondiale. Una scelta fatta in linea con la posizione assunta da tempo dalla Federazione danese sulla questione dei diritti umani ...

LiaCapizzi : Un messaggio potente. La maglia della Danimarca x il Mondiale. Niente bandiera &Co. Lo sponsor tecnico Hummel: 'Non… - sportli26181512 : Danimarca, niente sesso in Qatar per i giocatori: il motivo è molto serio: Mogli e fidanzate dei calciatori danesi… - rup_roger : RT @LiaCapizzi: Un messaggio potente. La maglia della Danimarca x il Mondiale. Niente bandiera &Co. Lo sponsor tecnico Hummel: 'Non vogliam… - SilverB37840436 : RT @LiaCapizzi: Un messaggio potente. La maglia della Danimarca x il Mondiale. Niente bandiera &Co. Lo sponsor tecnico Hummel: 'Non vogliam… - EdmondD36060365 : RT @LiaCapizzi: Un messaggio potente. La maglia della Danimarca x il Mondiale. Niente bandiera &Co. Lo sponsor tecnico Hummel: 'Non vogliam… -