Corpus in a tongue

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) La lingua è tutto fuorché una cosa stabile: bisogna tenerlo a mente, quando ci dicono che le lingue nazionali non vanno contaminate, che i termini stranieri per le cose di ogni giorno non andrebbero usati. E’ necessario capire che non si va da nessuna parte senza creazione e movimento. E lo strumento più importante che ci è stato dato per far accadere l’una e l’altra cosa sono le parole. Una lingua è fatta per essere usata, per giocarci, sperimentare, per vedere fin dove, volendo, si può aprire il reale se lo si esplora spostando i limiti del vocabolario. Prendere un idioma, mettere in un altro. Creare parole nuove, che prima non esistevano, ma che siccome noi siamo noi e non qualcun altro, diventano reali perché le chiamiamo in esistenza. A rendere possibile la sperimentazione, da sempre, ci pensa la poesia: un genere ibrido e fatato che non segue le regole degli umani, ma quelle ...