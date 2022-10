Con chi vogliono commissariare la Meloni: sinistra, un gioco lercio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Governo tecnico? Leggo cose surreali, temo voi facciate confusione». Così ha parlato Giorgia Meloni per tagliare le gambe alle polemiche che fioccano sul suo eventuale governo, prima ancora che Mattarella la incarichi. Succedono in effetti cose singolari sui giornali che fino a domenica 25 settembre parlavano della vittoria di Fratelli d'Italia come dell'anticamera del ritorno al fascismo e ora elogiano lo stile di Giorgia, silente, operosa, responsabile, molto attenta a garantire la continuità con il premier uscente, Draghi. Più che surreali però, sarebbe corretto definire questi avvenimenti come scientemente mirati a cambiare la realtà. Facciamo un passo indietro. Il Pd e i suoi corifei mediatici, che dettano temi e ritmi del dibattito pubblico, sono ancora sotto choc per la consapevolezza di dover dire addio al potere dopo tanti anni. Poiché il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Governo tecnico? Leggo cose surreali, temo voi facciate confusione». Così ha parlato Giorgiaper tagliare le gambe alle polemiche che fioccano sul suo eventuale governo, prima ancora che Mattarella la incarichi. Succedono in effetti cose singolari sui giornali che fino a domenica 25 settembre parlavano della vittoria di Fratelli d'Italia come dell'anticamera del ritorno al fascismo e ora elogiano lo stile di Giorgia, silente, operosa, responsabile, molto attenta a garantire la continuità con il premier uscente, Draghi. Più che surreali però, sarebbe corretto definire questi avvenimenti come scientemente mirati a cambiare la realtà. Facciamo un passo indietro. Il Pd e i suoi corifei mediatici, che dettano temi e ritmi del dibattito pubblico, sono ancora sotto choc per la consapevolezza di dover dire addio al potere dopo tanti anni. Poiché il ...

acmilan : ??? 'I expect a great game and a high-intensity match' Who better to tell us about #CHEACM than @jksheva7? ??? '… - ItaliaViva : Il prossimo governo a guida Meloni avrà due opposizioni: una riformista,formata da noi, da Calenda e da chi vorrà s… - GiovaQuez : Di Cesare: 'Noi possiamo vivere quotidianamente con una minaccia nucleare?'. Ma chi è che ci minaccia, il nome si riesce a fare? #dimartedì - RealNoahNash : Con #GINEVRADENTRO State giustifiando chi ha fatto atti di bullismo, rendetevene conto - cleona12 : RT @zampa_qua: STRAURGENTE????????????3703652552??SPANK 16 anni UN NONNINO DOLCISSIMO,BUONO CON TUTTI,APRITEGLI IL CUORE,PRIMA CHE SIA TROPPO TA… -